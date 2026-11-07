La difficoltà del 99% dei difensori oggi non è su palla centrale, ma su palla laterale, perché lì non sono abituati a guardare palla, uomo e porta. Sono attratti da certe situazioni e commettono tanti errori". Un'evoluzione che, secondo l'ex difensore, non deve necessariamente portare a dimenticare i fondamenti del mestiere: "Nel calcio chi sbaglia meno vince e se vogliamo tornare a vincere qualcosa è impensabile prendere 3 gol da Israele. Ancora oggi c'è il concetto che con gli attaccanti vendi i biglietti, con i difensori vinci i campionati». Così Fabio Cannararo su a Sky Calcio Unplugged ha parlato del ruolo del difensore in Italia.

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L'ex capitano azzurro, Pallone d'Oro nel 2006, ha parlato delle mancanze del calcio moderno. Da calciatore a allenatore, l'ex Inter ha parlato anche di alcuni giocatori in particolare con un riferimento a due calciatori che si affronteranno domani pomeriggio in Inter-Como, Sucic e Baturina, entrambi conosciuti nella sua esperienza con la Dinamo Zagabria.

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Avevo detto che erano pronti? Vedere Baturina e Sucic è facile, erano già due giocatori forti, di personalità già allora. La Dinamo ha un grande settore giovanile, io ho avuto la sfortuna di capitare là quando è andato via il ds che mi aveva portato là quindi si è rotto il giocatore. Ma si vedeva subito che erano giocatori diversi. Giocammo contro il Milan e vincemmo in CL, fecero una partita straordinaria. Li avevo consigliati anche ad alcuni club, ma non è che non ci avevano creduto, è che costavano tanto, perché erano giovani di valore. Sia Inter che Como hanno fatto due grandi acquisti. No, non li avevo consigliati a Juve e Napoli. Si vedevano che Sucic e Baturina erano diversi».

(Fonte: Skysport Unplugged)