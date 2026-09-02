A Firenze per le celebrazioni sul centenario della Fiorentina al Viola Park c'era anche Francesco Totti che ai microfoni di Skysport ha parlato del campionato italiano di Serie A che Ã¨ appena ripartito. Â«Cosa ti aspetti dalla Roma? Da tifoso nn rispondo. Ãˆ partita con il piede giusto anche se sono solo due giornate dall'inizio del campionato. Comincia il campionato vero e serio e spero che la Roma possa fare una corsa vera con Inter, Napoli, Juve perchÃ© queste sono le squadre che si giocano il campionato. Diciamo che c'Ã¨ la possibilitÃ di fare bene, ma non diciamo nienteÂ».

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Â«Malen e Dybala disegnati sui social come Batistuta e Totti? Roma ti porta alle stelle ma facile che poi ti porti alle stalle. Sono due gocatori straordinari ma se continua cosÃ¬ i tifosi possono cambiareÂ», ha aggiunto l'ex capitano giallorosso a Sky.

«Messi che lascia la Nazionale Argentina? Come ho sempre detto c'Ã¨ un inizio e una fine, ma parliamo del calciatore piÃ¹ forte del mondo e quando finiscono giocatori extraterresti dispiace, quello che ha fatto in America Ã¨ stato sconvolgente. Sta bene fisicamente ed Ã¨ un giocatore diverso da tutti gli altri ha un dono che non ha nessuno. Fa sempre piacere vederlo: Ã¨ un'icona del calcioÂ», ha detto infine Totti.

(Fonte: SS24)