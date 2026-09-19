«Sapevamo che contro questa Inter sarebbe stata dura, sono tra le migliori in Europa ma non puoi sbagliare e commettere errori». Così Wesley França, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Skysport dopo il pareggio contro l'Inter.

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«Ma gli errori - ha aggiunto il brasiliano - capitano. Siamo comunque soddisfatti perché abbiamo messo in campo il piano gara che avevamo stabilito. Siamo entrati distratti nel secondo tempo, abbiamo comunque dimostrato di meritare questa posizione di classifica ma dobbiamo evitare i troppi sbagli che facciamo».

(Fonte: SS24)