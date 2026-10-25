«Mister, abbiamo visto un Allegri molto arrabbiato...». Ha sorriso Gasperini quando, su DAZN, gli hanno chiesto del collega, e ha risposto: "Era arrabbiato, sì. Dai spero non ce l'abbia con me". E invece la rabbia dell'allenatore del Napoli, a quanto sembra, ha travolto tutto e tutti.

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Ce l'aveva con chi gli dà del difensivista ("Adesso ho cambiato gioco, tutti all'attacco") gli arbitri che lo hanno espulso ("Perché stavo zitto"), con il giudice sportivo che infligge le multe ("La scorsa stagione 80mila euro di multe"), con la Roma che un anno fa è andata in CL al posto del suo Milan che poi lo ha esonerato ("A voi la CL in tasca e io ho pagato").

E a quanto pare se l'è presa pure con il collega che da due anni allena la Roma e quindi era sulla panchina giallorossa anche nella scorsa stagione. Il quotidiano il Mattino rivela che ad un certo punto Allegri, dopo l'espulsione e mentre guadagnava il sottopasso, si è rivolto a Gasperini urlando: "A te consentono di fare qualsiasi cosa, tu fai casino e mi sbattono fuori". Ma è chiaro sia stato un accumulo di cose a far esplodere il tecnico del Napoli che si porta ancora dietro un po' di ruggine e il mancato raggiungimento della Champions quando era sulla panchina del Milan.

(Fonte: Il Mattino)