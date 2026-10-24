Allegri è esploso alla fine della partita con la Roma. È stato espulso in un momento concitato della partita dopo una segnalazione all'arbitro fatta dal quarto uomo. In conferenza stampa gli è stato chiesto di spiegare perché è stato espulso e l'allenatore del Napoli sembrava ancora alquanto infastidito come si era mostrato ai microfoni di DAZN.

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-Mister, ci spiega perché è stato espulso?

Perché sono stato zitto. Perché stavo zitto. E il quarto uomo ha chiamato l'arbitro e mi ha buttato fuori. Tanto ormai la multa me la daranno, faremo beneficenza anche a 'sto giro. Sono dispiaciuto per la mancata vittoria e contento per la prestazione. Ma sono arrabbiato per quello che è successo a fine partita. Prometto che mi siedo in panchina e non mi alzerò neanche più».

Dopo l'espulsione Allegri è uscito dal campo nervosissimo, ha urlato no più volte in faccia all'arbitro, si è tolto la giacca, ha guadagnato gli spogliatoi, poi è tornato sui suoi passi e solo l'intervento degli uomini del Napoli gli ha impedito di tornare in campo per un faccia a faccia col direttore di gara.

La ricostruzione dei fatti sul rosso di Allegri

DAZN ha ricostruito i motivi del rosso: "Dalle ricostruzioni nostre il motivo dell'espulsione è che ha mandato più di una volta il quarto uomo e la squadra arbitrale dopo il contatto Balerdi-Beukema. Aveva protestato la panchina anche sul contatto di Di Lorenzo da cui nasce il gol della Roma. In panchina i monitor per rivedere bene il replay non ci sono e c'è un'impressione che resta quella fino a quando non si rivede poi a bocce ferme. Il nervosismo era dovuto a più cose", ha spiegato il bordocampista del canale sportivo.

(Fonte: DAZN)