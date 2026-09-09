Chivu non ha nessuna intenzione di cambiare il percorso che ha impostato per la sua Inter. La squadra non si è snaturata correndo rischi grossi anche contro il Real: è rimasta identica a sé stessa, sempre alla ricerca del gioco che vuole fare.

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Il Corriere della Sera parla proprio di questo, sottolineando che "Con quello che l’Inter riesce a creare, è facile credere che Chivu proseguirà su questa strada. E farà bene a farlo, perché i margini di crescita sono tanti e le sfide di Dortmund e in casa con il Liverpool sono distanti".

La frase di Arteta sull'Inter

Ma si sofferma anche in particolare su una frase di Arteta, l'allenatoreche parlò dopo la vittoria a San Siro dicendo: «Di notte mi ero sognato che l’Inter andava in porta con due tocchi verticali...». E il giornale parla proprio di quella frase e conclude: "L’allenatore basco faceva riferimento all’Inter inzaghiana, che ha raggiunto due finali senza cercare per forza il dominio del gioco contro avversari molto più ricchi e attrezzati, ma affinando armi diverse, con una gran difesa e attacchi e letali. Ognuno fa la sua strada, ma questa Inter ha perso 6 delle ultime 7 partite in Champions. Nelle precedenti 39 si era arresa solo 5 volte: qualcosa vorrà dire".

(Fonte: Corriere della Sera)