Inter a caccia di equilibrio contro l'Atalanta. QS presenta la sfida di oggi dei nerazzurri e parla di un "nemico" per la squadra di Chivu, proprio l'equilibrio che è mancato in alcune gare di inizio stagione. "Svantaggi immediati, rincorse, una difesa poco avvezza alle virtù dei corti musi e delle vittorie di misura. Proprio quando la squadra di Chivu ha infilato due gare col portiere imbattuto, è arrivata la sosta a frenare il corso del fiume".

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Insomma, prima della pausa, con Feyenoord e Como, si era vista una squadra che si era 'sistemata', concentrata, "furiosa nel pressing", precisa sotto porta e adesso che si torna in campo bisognerà vedere se quello che si era visto nelle ultime due partite è quella che Chivu ha ritrovato.

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Gli mancheranno Bonny e Zielinski che ieri si sono allenati a parte. Torna a disposizione Lautaro che però partirà dalla panchina per non correre rischi. Thuram ed Esposito saranno i titolari. Inizia un periodo con nove partite in un mese che si chiuderanno con la finale di Supercoppa a San Siro contro la Lazio il 22 dicembre. La squadra di Gattuso è prima in classifica e ha vinto ieri contro il Lecce. E l'Inter dovrà rifarsi sotto.

Chivu potrebbe optare in difesa per Pavard, con Bisseck centrale e Bastoni braccetto a sinistra. Riposerebbe così Carlos Augusto che è tornato dagli impegni con il Brasile solo giovedì. In mezzo ci saranno Barella e Calhanoglu e poi accanto a loro uno tra Mkhitaryan, Curtis Jones e Sucic "che in nazionale croata è un pilastro e con l’Inter deve ancora superare la fase degli alti e bassi".

(Fonte: QS)