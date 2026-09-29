"L'Italia ha vinto largo, ha spadroneggiato con Kayode e Pio Esposito (43 anni in due), ha sopportato la rinuncia a gente come Barella e Calafiori, ha fatto pace con Bastoni. E nel primo tempo ha giocato proprio bene, accidenti. Ruggeri ha battuto malissimo un corner, Celik l'ha ciccato ancor più maldestramente servendo Bastoni, che in mezza girata l'ha messa nell'angolino. A sei mesi quasi esatti da Zenica, il sacro gesto della redenzione è stato questo". Così il quotidiano La Repubblica racconta la vittoria dell'Italia in Turchia (per 4 a 1) e racconta in particolare del gol di Bastoni.

E al difensore dell'Inter, il quotidiano in pagella dà un bel 7: "Mancava dalla malanotte del 31 marzo a Zenica e impiega nove minuti per scrollarsi di dosso i fantasmi degli ultimi sei mesi con un gol liberatorio".

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Il suo gol è un segnale che può dare il là alla rinascita della Nazionale. Dall'errore con la Bosnia che ha pesato tanto fino ad ieri. "Possiamo dire che la nuova Italia sia nata in quel momento, come se si fosse di colpo alleggerita da quell'insopportabile cappa di negatività che le gravava addosso. E così abbiamo visto cose che noi umani italiani, abituati a sacramentare delusioni, non eravamo più abituati a vedere: fraseggi stretti, tocchi rapidi, scambi intelligenti, gioco di squadra e mai una volta che il passaggio fosse diretto all'indietro, no, sempre in avanti, persino con tre gol di vantaggio, il che giustifica quel paio di imbarcate prese nel secondo tempo, ma era giusto che nessuno mettesse le redini", si legge nello stesso articolo.

(Fonte: La Repubblica)