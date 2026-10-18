Il quotidiano Il Giornale ha scelto i migliori e il peggiore della partita del Dall'Ara vinta tre a uno dall'Inter contro il Bologna di Palladino. Secondo i voti pubblicati dal quotidiano due sono da considerarsi protagonisti assoluti della vittoria in rimonta contro i rossoblù: "7,5 Carlos Augusto. Chiamatelo Provvidenza. Al brasiliano bastano 30 secondi dall'ingresso in campo per segnare e regalare la vittoria all'Inter. Nel finale griffa pure l'assist per il 3-1 di Bonny", scrive il quotidiano del brasiliano.

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Voto alto anche per Thuram, 7, che ha pareggiato il gol di svantaggio con un gol di testa, prima dell'intervallo infuocato animato da Chivu. "Il francese si conferma uncecchino. trovando la gol al primo pallone tocco nell'area di rigore grazie a un'incornata micidiale. Senza Lautaro infortunato tocca al francese vestire i panni del leader in casa interista", si legge sull'attaccante nerazzurro.

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Peggiore in campo invece Luis Henrique, che secondo il quotidiano merita 4.5: "Ciondola in maniera inconcludente quanto irritante per il campo, lasciando il segno soltanto in negativo. Dopo sei minuti si divora un gol da posiziocondi dopo "regala" il vantaggio al Bologna, facendosi soffiare palla da Pobega nella propria metà campо".

(Fonte: Il Giornale)