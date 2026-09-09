"José Mourinho non si alza quasi mai dalla panchina, del resto che bisogno c’è? Nel gigantesco flipper coperto del Bernabeu fa quasi tutto l’Inter, che gioca la partita perfetta, ma per il Real Madrid". Il Corriere della Sera racconta così la serataccia di Madrid. Serataccia soprattutto per il risultato e per i rimpianti che si porta a casa la squadra di Chivu che ha concesso troppo.

Soprattutto si è concessa due errori clamorosi alla corte di gente come Mbappé e Vinicius che ovviamente non hanno avuto nessuna intenzione di perdonare.

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Il quotidiano racconta la partita e parla delle difficoltà nerazzurre: "La sconfitta in sé non è certo un dramma per l’Inter. Ma il fatto che arrivi contro l’uomo del Triplete (privo di tanti giocatori) e che porti con sé un risvolto «ideologico» rende la serata abbastanza amara, a metà tra l’occasione persa e qualche peccato di presunzione. Perché Chivu non vuole snaturare la sua creatura, alla ricerca di un gioco «dominante»: con la rosa dei nerazzurri, in Italia questo atteggiamento ha scavato il divario l’anno scorso e potrebbe farlo anche quest’anno. Ma presentarsi con la difesa così alta e spensierata al cospetto di campioni specializzati nella folle corsa verso la porta, è un po’ come mettere la testa nella bocca del leone, si legge.

Ma Chivu guarda avanti, va dritto per la sua strada perché crede nelle potenzialità dei suoi: "E farà bene a farlo, perché i margini di crescita sono tanti e le sfide di Dortmund e in casa con il Liverpool sono distanti, conclude il Corriere.

(Fonte: Corriere della Sera)