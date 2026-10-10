"Chivu riparte dall'alto del primato condiviso con Lazio e Roma, la sosta gli ha restituito Lautaro in extremis (titolare martedì col Bruges), gli ha tolto Jones infortunatosi ad Appiano, ma almeno gli ha restituito Calhanoglu, che ha smaltito gli acciacchi nel tempo che avrebbe dovuto trascorrere in Nazionale. A Istanbul gli rimproverano di non essersi presentato nemmeno da capitano non giocatore a Italia-Turchia di Bologna, ma Chivu lo difende, «ho voluto io che si allenasse con il gruppo, e lunedi l'allenamento era di pomeriggio»".

Il quotidiano Il Giornale parla così della gara di oggi contro il Parma e di quelle che sono state le parole del mister alla vigilia della sfida contro la ex squadra oggi allenata da Gilardino dopo l'esonero, arrivato nella sosta, di Cuesta.

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"Comincia oggi la fase 2 della stagione, che per l'Inter e le altre squadre in coppa, significano 9 partite in meno di un mese (1'8 novembre ci sarà Inter-Como). Un blocco ovviamente non decisivo, ma sicuramente importante per vedere l'effetto che fa giocare 3 volte a settimana. Abbordabile la Champions (Bruges, Shakhtar e Feyenoord), scivoloso il campionato che dopo il Parma metterà sulla rotta nerazzurra Bologna, Fiorentina, Venezia e soprattutto il Milan, in una partita, il derby, che Lautaro & C. non vincono da 2 anni", aggiunge il quotidiano.

"Un mese in cui il campionato proverà a scoprire l'anti-Inter, anche se a Chivu piace sempre giocare con le parole: «E perché non l'anti-Roma o l'anti-Como?», sbotta, fingendo di non sapere che lo scudetto sta sulla maglia nerazzurra e che l'Inter è la favorita di tutti. «Sappiamo chi siamo, non serve che ci ricordino che abbiamo la medaglia al collo».

(Fonte: Il Giornale)