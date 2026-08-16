Paolo Condò in queste ore ha parlato di Inter dalle colonne del Corriere della Sera. Nel suo editoriale il giornalista si è soffermato sul Como come una delle prime rivali nerazzurre della prossima stagione. Ma ha anche parlato di un altro aspetto messo in evidenza dall'ultimo calciomercato nerazzurro.

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"Un fossato così profondo con le rivali non si colma nello spazio di un mercato e quindi, a una settimana dalla prima giornata del nuovo campionato, l’Inter non è soltanto in pole position, ma parte con un rettilineo di vantaggio", ha sottolineato il giornalista.

I dirigenti nerazzurri non si sono nascosti così come i giocatori e hanno anche puntato l'asticella un po' più in alto. L'ultima Champions ha lasciato un po' di amarezza nei nerazzurri capaci negli anni passati di centrare due finali, una contro il City, nel 2023 e quella del 2025 contro il PSG. Marotta ha richiamato l'attenzione su una Coppa fatta in un certo modo e ha rivelato il desiderio del club di voler migliorare in campo europeo. "Il club lavora in questo senso", ha spiegato il giornalista riferendosi in particolare alle operazioni di mercato.

"Per dirne una, Spence attacca certamente meno di Dumfries ma è molto più puntuale e tignoso in difesa, il che implica l’opzione di schierarsi a quattro, togliendo quel benedetto (solo in serie A) difensore in più e aggiungendo un centrocampista o un’ala per giocare come tutte le grandi d’Europa. È una metamorfosi che l’anno scorso Chivu aveva lasciato balenare, e che l’aggiunta di un incursore come Curtis Jones potrebbe accelerare", ha detto a proposito di una possibile rivoluzione nel gioco nerazzurro.

(fonte: corriere.it)