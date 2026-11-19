Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. E l'amore più grande di Antonio Conte è stato la Juventus. Così non dovrebbero neanche sorprendere più di tanto le parole dell'allenatore arrivate nelle scorse ore: «Prima o poi quel cerchio dovremo chiuderlo. Non so se tra uno, dieci, quindici anni ma so di aver lasciato qualcosa alla Juve».

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Le parole arrivano in un momento in cui la Juve tentenna date le difficoltà del campo. Fino a poche settimane fa si parlava di esonero per Spalletti, tutto rientrato prima della pausa. Ma il fantasma di Conte aleggia sulla panchina bianconera. Le parole di ieri erano chiare e come spiega La Stampa hanno lasciato intendere che l'allenatore sta solo aspettando la telefonata che potrebbe portare alla svolta da parte della società bianconera. Conte ha spiegato anche che era stato vicino al ritorno a Torino prima di firmare per l'Inter e poi fu chiamato Sarri. Ed era stato vicino al ritorno anche prima dell'arrivo sulla panchina bianconera dell'ex nerazzurro Thiago Motta. Si parlava di lui e del suo possibile approdo al Manchester United. Il club inglese nel frattempo ha scelto Pochettino. E così Conte è tornato prepotentemente ad aleggiare sulla Juve.

"E la candidatura dell’uomo preferito dal popolo bianconero, in questa fase, non farà altro che aumentare la pressione. Sia su Spalletti che su John Elkann e Giovanni Carnevali, perché quando arriverà il momento di decidere un cambio in panchina, sarà sempre più difficile ignorare una disponibilità resa così palese di Conte al ritorno. Sia che la posizione di Spalletti torni in bilico da qui alla sosta di Natale, sia che si parli di un cambiamento a fine stagione (in pole sembrava esserci un certo Simone Inzaghi), o ancora nella remota ipotesi che si aspetti la naturale scadenza di contratto fissata al 30 giugno 2028. Non ha fretta Conte, il mercato di sicuro non gli manca e una stagione di decompressione l’aveva ampiamente messa in preventivo", si legge sul quotidiano torinese a proposito delle parole di Conte e a proposito di come hanno lasciato un'impronta nell'ambiente bianconero.

(fonte: La Stampa)