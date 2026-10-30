Proprio nei giorni del derby Milan e Inter hanno presentato il nuovo stadio. Domani però si passa la parola al campo e dato che la stracittadina si giocherà nel giorno di Halloween allora non può che essere il derby della paura. Dalle pagine di Libero arrivano "le ansie e i tabù" delle due squadre che stanno vivendo momenti diversi e arrivano alla sfida con 'patemi' e stati d'animo diversi.

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"Due facce di una stessa Milano che si avvicina al derby di sabato, unite da un identico denominatore: una pressione sugli allenatori enorme, del tutto sproporzionata rispetto a quanto offerto finora sul campo. Chivu ha messo in piedi la miglior partenza di sempre dell’Inter nell’era dei tre punti: 25 nelle prime nove giornate. Amorim ha rimesso in piedi... il Milan, dando basi tattiche, etiche e professionali a un club raso al suolo in estate, perdendo la prima partita di campionato solo alla nona giornata e per giunta a causa di un blackout di due minuti. Stanno facendo bene, se non benissimo, eppure vengono criticati da una (piccola, a dir la verità) fetta di tifosi, analisti e bastian contrari perché non producono un gioco spumeggiante anche nell’infrasettimanale o non gestiscono le risorse nel modo corretto. Non è così", scrive il quotidiano Libero.

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9 partite in 29 giorni: si sta giocando tanto in questo periodo ma strutturalmente l'Inter ha una rosa in grado di poter reggere il carico. E così il quotidiano parla delle differenze delle due squadre che si confrontano. "L’Inter riesce a giocare partite meno dispendiose, a concedersi momenti a basso ritmo in campo e a tamponare meglio gli infortuni dei leader quali Lautaro, anche perché ha gerarchie umane più consolidate, vedi Thuram che si erge a guida spirituale e tecnica per i compagni proprio nel momento in cui viene a mancare il capitano. Il Milan, al contrario, ha una rosa a due facce, titolari e riserve, alcune molto lontane dal livello necessario e infatti fuori dalle rotazioni anche nel momento di difficoltà numerica."

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Il Mian viene da tre derby vinti ed è imbattuto negli ultimi sette, cinque vittorie e due pari. L'Inter non vince il derby dal 2 aprile 2024, il derby in cui ha vinto lo scudetto numero 20 e ha raggiunto la seconda stella. "Dunque i nerazzurri hanno questa esigenza di rivalsa al recente passato ma sono più tranquilli nel presente, essendo primi al fianco della Lazio. I rossoneri, viceversa, sonosereni riguardo lo storico dei derby, ma hanno bisogno prendersi una rivincita sul presente, ovvero sulla sconfitta contro il Bologna, consapevoli che perdere la partita metterebbe in difficoltà Amorim e il clima nello spogliatoio, dal momento che anche dalla proprietà arrivano pressioni e musi lunghi, troppo lunghi".

Anche perché sia Milan che Inter stanno facendo il massimo in questo momento: Amorim ha gli stessi punti che aveva un anno fa Allegri, 18 e Chivu è partito come nessun altro allenatore ha fatto in epoca recente sulla panchina nerazzurra. Diciamo che la paura... è un'altra roba.

(Fonte: Libero)