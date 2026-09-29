In gol, con un assist ma non solo. La serata di Pio Esposito nella vittoria dell'Italia contro la Turchia è un terremoto di emozioni per lui e la sua famiglia perché Mancini gli ha messo a fianco dal primo minuto il fratello maggiore, Sebastiano, ex Inter, oggi attaccante del Sassuolo.

Screen Skysport

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nella serata in cui il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni sembra aver chiuso i conti col passato, "anche Pio ha fatto grandi cose, risultando immarcabile spalle alla porta (in certe cose, sembrava il Toni degli anni d'oro), e segnando pure il suo gol di prammatica (fondamentale, perché ha freddato i bollori turchi di rimonta), volando in tuffo di testa a raccogliere un tiro di Tonali respinto dal palo", scrive La Repubblica. Otto in pagella per lui che fa fa apripista ai compagni: il gol che arriva premia il suo altruismo.

Due Esposito in campo

Dell'attaccante nerazzurro e della sua prima con l'Italia insieme al fratello, il giornale scrive anche: "Pio Esposito si è fatto largo a spallate con il suo fisico da corazziere, è un punto fermo dell'Inter ed è a quota 6 reti in 11 partite in Nazionale. Più tortuoso il percorso seguito da Sebastiano, che rispetto al fratello punta di più sull'agilità e meno sulla potenza. La sua esplosione nella scorsa stagione è avvenuta nel ruolo di prima punta, anche se in Turchia gli è toccato ritornare esterno come quando era ragazzino". Un sogno che si realizza per entrambi.

(Fonte: La Repubblica)