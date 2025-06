Pio resta nella rosa nerazzurra per la prossima stagione anche per volere dell'allenatore che lo conosce benissimo

Bonny è vicinissimo al trasferimento all'Inter. Mancano gli ultimi dettagli burocratici e la chiamata che lo porterà a prendere un aereo per Milano dove farà le visite mediche. Sarà lui insieme a Esposito a fare da spalla a Thuram e Lautaro nell'attacco nerazzurro. L'allenatore deciderà se il giocatore lo raggiungerà già al Mondiale o ad Appiano quando comincerà il ritiro in vista della nuova stagione.

"Come lo stesso Chivu ha deciso, spingendo in tale direzione, perché Pio Esposito facesse parte dell’Inter 2025-26. Di Pio, 20 anni ieri, il nuovo allenatore sapeva tutto, per averne visto e valutato la crescita in nerazzurro. Quello di cui è rimasto ulteriormente colpito è stata la maturità raggiunta nei due anni a La Spezia e la capacità/velocità di apprendimento del giocatore", si legge su La Gazzetta dello Sport.