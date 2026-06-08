Il quotidiano parla della vittoria della Nazionale italiana nell'amichevole con la Grecia. L'interista protagonista come contro il Lussemburgo

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 giugno - 20:30

Come Rivera, 5 gol in Nazionale ai 21 anni. Esposito avrebbe voluto segnare anche quel rigore nella finale play-off contro la Bosnia, ma ha sbagliato dal dischetto come altri suoi compagni e l'Italia salterà un altro Mondiale, il terzo. Ieri gli azzurri, che sono in realtà gli azzurrini dell'Under21 di Baldini, hanno battuto la Grecia con un gol di Esposito che appunto, come Rivera, è al quinto centro in nove presenze. "Il rigore non segnato con la Bosnia? Non posso guardare indietro, guardo avanti e spero che vada bene come nelle ultime due partite". Con lui, della "Nazionale maggiore" c'era in campo solo Donnarumma.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La prestazione nella gara di Creta ha fatto meritare al giocatore dell'Inter 7 nelle pagelle de La Stampa: "Gol decisivo, presenza e personalità. Si comporta da veterano e dà speranza in ottica futura. Si ripartirà da lui".

Baldini a fine partita ha elogiato i suoi e anche sulla Rai gli è stato chiesto della possibilità di continuare sulla panchina della Nazionale maggiore. Lui ha risposto che sono discorsi a cui non è interessato e ha spiegato che il destino lo ha portato dai giovani della Nazionale a cui bisognerebbe dare tempo e possibilità. Si attendono le elezioni a presidente della FIGC del 22 giugno e quel giorno si saprà se la Federazione sarà guidata da Malagò o Abete, sono i due candidati a prendere il posto di Gravina che ha dato le dimissioni dopo la mancata qualificazione in Nazionale.

Il nuovo ct — Secondo il quotidiano torinese potrebbe essere "proprio Conte, che per Baldini è un modello («Non ha bisogno che Baldini gli faccia lo sponsor, lui ha una storia») o Roberto Mancini". Due ex ct, due ex allenatori nerazzurri, due modi per ricominciare dalle certezze del passato che sanno guardare alla rivoluzione che serve all'Italia.

(Fonte: La Stampa)