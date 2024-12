L'Inter ha ottenuto tante soddisfazioni negli ultimi anni contro la Fiorentina. Al Franchi, come a San Siro: i viola hanno spesso sofferto. Questo non toglie peso alla sfida di oggi, ma in qualche modo forse conforterà l'ambiente nerazzurro che ieri lo ricordava anche a Inzaghi al momento della partenza per Rho. Si legge sul Corriere dello Sport:

"A partire dalla stagione 2017/18, la Fiorentina ha vinto solo una delle 14 sfide disputate contro l’Inter in Serie A. Inoltre, la Viola non segna da due partite di fila contro i nerazzurri in campionato e non registra una serie di match senza reti all’attivo più lunga nel torneo contro questa avversaria dal periodo tra dicembre 2007 e novembre 2009 (cinque in quel caso)".