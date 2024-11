Dopo il ritorno in campo di Tajon Buchanan col suo Canada, per Simone Inzaghi arrivano buone notizie anche da Carlos Augusto . Al rientro dalla sosta il tecnico nerazzurro avrà la corsia mancina al completo, in modo tale da poter dare qualche minuto di riposo a Dimarco. Augusto, dopo il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, è prossimo al totale recupero.

"L’ex Monza all’inizio della prossima settimana (domani la ripresa degli allenamenti dopo il weekend di riposo per quei calciatori non convocati dalle rispettive nazionali) ed entro martedì tornerà a lavorare in gruppo e potrà dunque essere convocato per Verona-Inter".