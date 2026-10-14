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"Per Nicolò Tresoldi il derby era ieri, non il 31 ottobre. E lo ha santificato - proprio sotto gli occhi di un uomo mandato dal Mancio per osservarlo all’opera contro la miglior squadra italiana - con una tripletta da raccontare ai nipotini. Tanta meraviglia ha fatto da contraltare all’ennesima notte-horror dell’Inter in Champions, segnata dal 7° ko nelle ultime 8 gare giocate dai nerazzurri in Europa (il 2-0 di Dortmund, 28 gennaio, sta diventando un nuovo “Gronchi rosa”)". Apre così l'analisi di Tuttosport sul KO dell'Inter contro il Bruges.

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"Il perché è presto detto: i difetti di equilibrio che in Serie A la squadra di Chivu riesce a mascherare grazie a un attacco che non ha eguali in Italia, oltre confine diventano crepacci in cui si infilano gli avversari. Ieri, paradossalmente, l’Inter poteva anche pareggiarla o addirittura vincerla, la partita, ma negli occhi restano soprattutto i 18 tiri del Brugge che, oltre a segnare 4 gol, ha centrato una traversa, un palo interno e ha costretto Martinez a una serie di parate che hanno evitato che il pallottoliere assumesse contorni da arrossire", aggiunge il quotidiano.

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"Un Brugge spigliato, aggressivo e propositivo ha messo l’Inter alle corde. Il piano-gara (gestire il possesso palla per sfruttare le imbucate che avrebbero concesso i belgi) è andato in tilt: paradigmatico, in tal senso, quanto accaduto sul vantaggio del Brugge. Zielinski, dopo essere stato lanciato da Lautaro davanti a Sommer è stato anticipato e, dall’angolo successivo, sempre il polacco - perdendo palla - ha innescato gli sprinter avversari con il rigore provocato da Calhanoglu dopo una disperata rincorsa su Forbs", chiosa Tuttosport.