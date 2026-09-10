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Come anticipato da Fcinter1908, l'Inter vuole espandersi e pensa a un club satellite da inserire nella propria galassia. Queste le ultime sulla nuova prospettiva secondo il Corriere della Sera:

"Sempre più Internazionale. Nel modo di affrontare le grandi sfide, come quella del Bernabeu. Ma anche per lo sguardo aperto a nuovi mercati: l’Inter studia l’acquisizione di un club straniero di prima divisione (Belgio, Olanda o Portogallo) o di seconda (Spagna) dove continuare la crescita dei suoi giovani, quasi uno sbocco ideale per i calciatori dell’Under 23, la seconda squadra nerazzurra che disputa il campionato di serie C. Se i tempi e i costi per arrivare in serie B sono troppo elevati, la soluzione individuata è comprare un altro club, come fanno ormai diverse big d’Europa, dal Chelsea che controlla lo Strasburgo in Ligue1, al City group, proprietario fra le altre del Palermo, o il Monaco che gestisce il Cercle Brugge in Belgio, senza dimenticare l’Udinese che da molti anni ha anche il Watford, ora nella B inglese".

"Il budget per l’operazione oscilla tra i 25 e i 40 milioni, l’equivalente del costo di un calciatore titolare della squadra di Chivu, almeno secondo i parametri seguiti nelle ultime stagioni da Oaktree. I tempi potrebbero essere più brevi del previsto, con l’obiettivo di poter operare già sul mercato estivo della stagione 2027-28. Tra gli incentivi c’è anche il diverso regolamento sugli extracomunitari in altre leghe, sia come limite ai tesseramenti, sia per i tempi di equiparazione di un giocatore come comunitario. L’operazione quindi avrà sia ragioni tecniche sia economiche, ipotizzando la valorizzazione del club acquisito anche in vista di una rivendita futura".