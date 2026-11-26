"Sembrava immusonito in panchina, arrabbiato per la seconda panchina consecutiva. Sembrava, chissà. Forse lo era. Però quando Chivu gli ha detto che toccava a lui, al pоsto dell'esausto Thuram, a Lautaro sono bastati 5 minuti per tornare a segnare. Cross di Dimarco, finta di Pio, destro del Toro. È il 2-0 che mette la ceralacca alla terza vittoria consecutiva in Champions League".

Il Giornale parte dalla faccia infreddolita e concentrata di Lautaro all'inizio della sfida contro lo Stoccarda e parla di nervosismo dell'argentino che era rientrato per uno spezzone con l'Atalanta e che Chivu ha deciso di far partire dalla panchina nella gara contro la formazione tedesca.

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"Il G8 resta difficile, ma è un po' meno lontano. Appuntamento fra 2 settimane,contro un'altra tedesca, il Borussia Dortmund in Germania. Non sarà semplice, ma non è stato semplice nemmeno con lo Stoccarda, non inganni il risultato, tanto meno clean sheet", si legge. E si parla della paura di inizio gara con i tedeschi molto aggressivi e pericolosi, poi l'Inter che si presenta due volte davanti alla porta del portiere avversario: "Spencegli scarabocchia addosso, Thuram direttamente fuori. Due colpe gravi. Bravo invece, ma sfortunato, Ваrella, che con un'acrobazia colpisce il palo con l'esterno destro".

L'uscita di Bastoni (" è rimasto seduto in panchina. in una notte fredda e piovosa, non è detto che sia una cosa grave"), l'ingresso di Dimarco che si procura il rigore ("Non ha ancora segnato ma cresce di partita in partita", scrive di lui Il Giornale) e l'assist per il gol di Lautaro. "Thuram ha le batteriescariche, ha giocato molto e saltare la Nazionale evidentemente non è bastato a ricaricarle. Pio è rimasto a seccо, ma la rete dell'argentino è una consolazione importante".

(Fonte: Il Giornale)