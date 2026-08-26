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Chivu, dopo la prima stagione vincente all'Inter, ha preso in mano ancor di più le redini della squadra nerazzurra. Dalla conferma di alcuni giocatori all'acquisto di altri: il tecnico ha condiviso tutto con la dirigenza.

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"Ben oltre la prima giornata, osservando l’orizzonte e immaginando ciò che sarà, è sempre più evidente la mano di Chivu, che sta costruendo una macchina nuova per davvero: il romeno la vuole dall’inizio più aggressiva e offensiva rispetto al passato, con un numero maggiore di gol in canna, ma che nello stesso tempo resti vincente come la sua prima creatura (magari non solo in Italia). Insomma, la seconda Inter dell’allenatore romeno sta già alzando l’asticella grazie all’impronta che lascia l’inquilino in panchina", analizza La Gazzetta dello Sport.

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"Tutto, infatti, ruota attorno a lui: dalla decisione di non investire su un nuovo portiere dando fiducia a Martinez, con tutti i rischi del caso, alla pazza idea di Diouf esterno destro di piede mancino, che sta sempre più assumendo i contorni di una felice realtà. Senza sottovalutare la conferma di alcuni soldati in cui crede da sempre, da Zielinski assaltatore e anche un po’ regista fino al figlioccio Pio, pronto a salire di grado definitivamente. Il mercato, poi, è stata la vetrina di questa precisa guida: per decisione dell’allenatore, sempre d’accordo con il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, si è pescato con reti robuste in un campionato agonisticamente e atleticamente affine all’idea di squadra di Chivu. Per alzare ancora l’Inter, dovrà proprio inserire la truppa inglese, dalla sapienza difensiva di Stones all’esuberanza di Spence, esterno con le treccine, fino all’utilità di Jones, centrocampista considerato totale. È benzina di fabbricazione britannica che dovrebbe servire all’Inter per dare una sgasata, adesso che Gasp potrebbe essersi pericolosamente avvicinato", aggiunge Gazzetta.