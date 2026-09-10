L'analisi del quotidiano sulla gara con il Real: "La squadra di Chivu alla fine ha perso perché gli errori hanno pesato più dei meriti"

Eva A. Provenzano
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"L'Europa rimanda l'Inter, dall'Atletico Madrid (26 novembre '25) al Real (8 settembre), passando per Liverpool, Arsenal e al doppio Bodo, per Chivu sono 6 sconfitte in 7 partite, con l'unica eccezione dell'inutile vittoria a Dortmund. L'Inter voleva far la partita e l'ha fatta, i 7 assenti e la tattica del Real l'hanno aiutata a fare bella figura, ma alla fine ha perso perché gli errori hanno pesato più dei meriti".

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Così il Giornale in edicola questa mattina torna sulla sconfitta dell'Inter a Madrid e parla di un'Inter rimandata perché il girone della Champions è ancora lungo e c'è ancora la possibilità di entrare tra le prime otto. Le serviranno con le altre rivali - spiega il quotidiano - cinque vittorie e un pareggio e non sembrano impossibili "per chi ha messo in difficoltà il Madrid nel suo tempio".

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L'Inter si tiene stretto Martinez

"È stata vera gloria? Lo dirà il resto della stagione europea. Di sicuro, partite così Mourinho ne vincerà tante. E peraltro, ai rimpianti per i 2 gol regalati dall'Inter, Mourinho può opporre lo spreco della sua squadra nel secondo tempo, la leziosità davanti a un ottimo Pep Martinez, che non avremmo visto in una sfida a eliminazione diretta. Ha fatto un errore incredibile, assurdo da quello che si giudica un portiere: al Bernabeu, l'altro Martinez ha fatto la miglior partita dacché è all'Inter, fra i pali e nelle uscite, reattivo e decisivo, nonostante giocasse col macigno di quell'errore nella testa", ha scritto anche Visnadi su Josep Martinez. Il portiere nerazzurro, con un post sui social, ieri si è assunto la responsabilità del secondo gol incassato ma ha lanciato anche un messaggio: "Si sbaglia, poi si va avanti". Lui ha reagito subito e ha salvato più volte la porta dalle mine di Mbappé e compagni. Come ha detto Mourinho: "Poteva finire cinque a zero o anche sei a sei".

"Per lui anche la difesa forte di Chivu. Provedel è una risorsa, ma per ora l'Inter va avanti con Martinez", scrive il quotidiano ancora sul portiere.

(Fonte: Il Giornale)

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