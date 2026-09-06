In rimonta la squadra nerazzurra ha battuto la formazione partenopea e i giudizi del giorno dopo pongono l'accento sulla reazione da campioni d'Italia
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
"L'Inter mette in campo tutto quello che è e tutto quello che ha per ribaltare il Napoli, da 0-2 a 3-2, mandando in estasi il Meazza al primo "scontro diretto" della stagione, defini-zione discussa e che evidentemente ha caricato i nerazzurri. I quali si sono innervositi per qualche minuto dopo aver subito due reti in tre minuti di strana approssimazione. Tutto questo dopo i primi venti minuti della partita in cui l'Inter prova a travolgere il Napoli come un'onda che si alza e ti passa sopra la testa". Così il quotidiano Libero analizza la partita vinta dall'Inter contro il Napoli.
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"Ma la squadra di fronte è di Allegri ed evidentemente sa farsi scivolare addosso quest'onda: così Max due volte l'anno scorso con il Milan aveva beffato Chivu. La svolta è al rientro dall'intervallo approcciato meglio dagli ospiti, ma la reazione dei campioni d'Italia è... da campioni d'Italia. E sono i leader a suonare la carica", scrive ancora Libero. Dimarco che crossa, Lautaro che dice presente, poi Thuram e ancora Lautaro. L'Inter la ribalta.
"Sul 2-1 Allegri si spaventa, anche se poi derubricherà tutto «al calcio come sport casuale». Chivu («partita spot per la Serie A. Mi è piaciuta la nostra reazione»), la vince con cambi coraggiosi, Max la perde con cambi impauriti, buttando dentro Badiashile", spiega il quotidiano nella sua analisi del giorno dopo.
Le pagelle dell'InterI voti più alti dati ai giocatori dell'Inter dal quotidiano sono il 7.5 di Lautaro Martinez: "La squadra va sotto di due gol e lui che fa? Lancia un paio di sguardi, segna la rete che rimette in partita l'Inter e quella che vale la partita". E l'8 di Thuram che è entrato nel secondo tempo sostituendo Esposito (voto 6: un tempo giocato bene, ma Rrahmani regge e allora Chivu cerca più mobilità e profondità). Sul francese e la sua partita Libero scrive: "un'iradiddio. Stira la difesa del Napoli, permette a Lautaro di occupare l'area, colpisce il palo, segna il 2-2. Che ingresso". Deciso e da 7 Bisseck, 6.5 per Akanji un po' in difficoltà su Hojlund ma pronto a sfornare l'assist che vale la partita. 5.5 per Barella che fa un primo tempo splendente, poi sbaglia (anche per un passaggio approssimativo di Diouf) e si innervosisce.
(Fonte: Libero)
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