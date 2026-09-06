"L'Inter mette in campo tutto quello che è e tutto quello che ha per ribaltare il Napoli, da 0-2 a 3-2, mandando in estasi il Meazza al primo "scontro diretto" della stagione, defini-zione discussa e che evidentemente ha caricato i nerazzurri. I quali si sono innervositi per qualche minuto dopo aver subito due reti in tre minuti di strana approssimazione. Tutto questo dopo i primi venti minuti della partita in cui l'Inter prova a travolgere il Napoli come un'onda che si alza e ti passa sopra la testa". Così il quotidiano Libero analizza la partita vinta dall'Inter contro il Napoli.

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"Ma la squadra di fronte è di Allegri ed evidentemente sa farsi scivolare addosso quest'onda: così Max due volte l'anno scorso con il Milan aveva beffato Chivu. La svolta è al rientro dall'intervallo approcciato meglio dagli ospiti, ma la reazione dei campioni d'Italia è... da campioni d'Italia. E sono i leader a suonare la carica", scrive ancora Libero. Dimarco che crossa, Lautaro che dice presente, poi Thuram e ancora Lautaro. L'Inter la ribalta.

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"Sul 2-1 Allegri si spaventa, anche se poi derubricherà tutto «al calcio come sport casuale». Chivu («partita spot per la Serie A. Mi è piaciuta la nostra reazione»), la vince con cambi coraggiosi, Max la perde con cambi impauriti, buttando dentro Badiashile", spiega il quotidiano nella sua analisi del giorno dopo.

Le pagelle dell'Inter

I voti più alti dati ai giocatori dell'Inter dal quotidiano sono il 7.5 di: "La squadra va sotto di due gol e lui che fa? Lancia un paio di sguardi, segna la rete che rimette in partita l'Inter e quella che vale la partita". E l'8 di Thuram che è entrato nel secondo tempo sostituendo(voto 6: un tempo giocato bene, ma Rrahmani regge e allora Chivu cerca più mobilità e profondità). Sul francese e la sua partita Libero scrive:. Deciso e da 76.5 perun po' in difficoltà suma pronto a sfornare l'assist che vale la partita. 5.5 perche fa un primo tempo splendente, poi sbaglia (anche per un passaggio approssimativo di Diouf) e si innervosisce.

(Fonte: Libero)