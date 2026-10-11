La vittoria contro il Parma, un tre a zero netto nel risultato e nella forma e qualche piccolo difetto che si è visto, secondo il Corriere dello Sport. "All’interno dello show interista, c’è stata comunque qualche imperfezione. Vero che sembra quasi di voler cercare il pelo nell’uovo, ma, al netto del secondo clean sheet stagionale, un paio di rischi ci sono scappati in avvio".

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La scelta dell'Inter

"La sensazione, però, è che siano la conseguenza dell’atteggiamento che vuole Chivu . L’Inter deve sempre aggredire, attaccare e verticalizzare, anche a costo di concedere qualche spazio di troppo. Si tratta di una scelta precisa, che finora sta pagando. Anche perché viene compensata da una produzione offensiva straripante. Non a caso, con il primo sigillo di Sucic, sono già 10 i marcatori differenti in stagione. Chi altro ha così tante bocche da fuoco?", conclude il quotidiano sportivo a proposito della prestazione nerazzurra.

(Fonte: CdS)