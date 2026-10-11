Stefano Borghi, su Skysport, dopo la partita tra Inter e Parma ha sottolineato come la squadra di Chivu sia riuscita a dimostrarsi come la squadra migliore in queto momento in Italia. Â«Ma c'era qualche incognita sui quell'andare sotto 0-2Â», ha spiegato.

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«La sensazione dopo la partita contro il Parma Ã¨ che l'Inter - ha continuato il giornalista del canale satellitare - abbia completato la sua metamorfosi e sia passata dall'essere l'Inter di Inzaghi all'essere diventata quella di Chivu per il modo di giocare. Prima interpretava il 3-5-2 basandosi su palleggio e manovra e adesso vuole essere piÃ¹ diretta, verticale, ha una riaggressione che vuole essere estenuante nei confronti dell'avversario e anche oggi abbiamo visto questa grande forza e con grande uniformitÃ . Questo passaggio la porta a dover concedere qualcosa. Anche in questa partita dominata il Parma ha tirato nove volte. Ãˆ un passaggio e Chivu Ã¨ contento di quello che vede. L'Inter sarÃ in CL martedÃ¬ e questo modo di giocare dovrÃ capitalizzarlo. PerchÃ© in Champions se fai tirare nove volte l'avversario, un tiro entraÂ».

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Â«Esposito? Oggi il cambio dei due titolari con l'uscita di Thuram e Esposito e l'arrivo in campo di Lautaro e Bonny Ã¨ una gestione perfetta da parte di ChivuÂ», ha detto sulle scelte del tecnico nerazzurro.

(Fonte: SS24)