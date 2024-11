" Inter travolgente a Verona, 5-0 alla fine del primo tempo, una superiorità ai limiti dell’imbarazzante , che un po’ annacqua la ridondanza del risultato". Apre così il focus de La Gazzetta dello Sport sull'analisi di quanto accaduto ieri al Bentegodi: la squadra di Simone Inzaghi ha distrutto quella di Paolo Zanetti in mezz'ora dimostrando di essere ancora la più forte: "Nei trenta minuti fatali in cui hanno preso forma i cinque gol interisti, l’Hellas sembrava uno sparring partner estivo, tipo le selezioni delle valli che ad agosto fanno il tagliando a squadre di Serie A o B.

L’eccezionalità della cosa è in questo dato statistico: l’Inter cinque reti in trasferta, nel primo tempo di una gara di Serie A, le aveva segnate soltanto contro la Samp a Genova il 1 o marzo 1964, sessant’anni fa. Il Verona si è confermato la banda del buco del campionato: 32 gol subiti in 13 giornate, quasi 2,5 a partita. La classifica resta accettabile, la prestazione è stata indecente al punto che la squadra è partita per un ritiro a tempo indeterminato. La posizione dell’allenatore Paolo Zanetti non pare saldissima".