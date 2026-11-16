Belgio-Inter 4-1: guerra aperta e caccia al nerazzurro. Cassano sbaglia o ha ragione?

"In balia degli avversari, regala anche a De Bruyne una chance d’oro". La Stampa si allinea agli altri giornali: la prestazione di Bastoni in Belgio-Italia è da 4. Questo il voto rifilato all'interista. Anche nel caso del quotidiano torinese, l'unico nerazzurro che ha raggiunto la sufficienza è Esposito.

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Cinque a Barella: "Scambia spesso la posizione con Fagioli, ma il risultato è sempre lo stesso. Anche quando agisce da mediano puro nel 3-4-3". Dimarco è stato preferito a Pisilli ed è entrato a inizio secondo tempo, cinque per lui: "Ha due occasioni, ma tira male. Impreciso anche in difesa".

E come dicevamo il 6 di Esposito. "Illude con il suo decimo gol azzurro (in 15 partite...), ma non è un’altra serata di gloria: disperso in attacco, nel recupero si fa parare il rigore del possibile 4-2. Forse era per solidarietà del fratello Sebastiano, confinato in tribuna".

(Fonte: La Stampa)