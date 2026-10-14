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"Come da tradizione, sembrava potesse suonare la carica con le sue stoccate da bomber vero. La prima al tramonto del primo tempo e la seconda nella ripresa, quando però l’Inter aveva già finito per eclissarsi rendendo buia la notte di San Siro. Le esultanze di Lautaro Martinez sono rimaste gioie isolate, annacquate dai tanti errori commessi in ogni reparto dall’inizio alla fine". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla doppietta di Lautaro Martinez contro il Bruges.

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"Per il Toro è stata una doppia illusione in quello che con il passare dei minuti è diventato un testa a testa personale con l’ex compagno Sommer, impegnato a ripetizione per completare l’opera che Tresoldi stava confezionando in attacco. Non solo reti, ma per Lautaro anche diverse occasioni mancate in una sfida che poi ha finito poi per girare in senso contrario. L’attaccante argentino ha aggiunto alle sue vittime i belgi del Bruges, ha trovato la terza doppietta di questa stagione (dopo Napoli e Roma), ma il sapore è quello amaro della sconfitta. Soprattutto perché ripensando agli episodi c’è quel raddoppio mancato all’inizio della ripresa, quando il solito Sommer gli ha detto di no da posizione ravvicinata senza abboccare alla finta dell’attaccante interista.

In una notte in cui l’Inter ha sbagliato tanto, soprattutto con i singoli su occasioni specifiche, Lautaro non è riuscito a travestirsi da supereroe per mettere una toppa sulle diverse falle venute a galla con il passare dei minuti. Rispetto al solito non si è accesa nemmeno la scintilla con il fidato compagno Thuram e l’argentino si è ritrovato più volte a predicare nel deserto senza sponde adeguate", spiega poi il quotidiano.