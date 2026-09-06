"Teniamocele strette partite come questa, anche se per il Napoli e i suoi tifosi la sconfitta ha il sapore amaro della beffa e la classifica è già una montagna da scalare a mani nude. Vince l'Inter, in rimonta e vince quando (sull'1-2) Allegri toglie Alisson e mette Badiashile, passando a difendere a 5. Sarà solo un caso sfortunato succede". Così il quotidiano Il Giornale racconta la vittoria nerazzurra contro la squadra partenopea.

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Il quotidiano descrive le azioni salienti della gara poi aggiunge: "Grazie alla ThuLa, Chivu cancella in un colpo solo il doppio tabù Napoli più Allegri. Tanto caldo eppure ritmo alto e calcio intenso, favorito anche dal nuovo modo di arbitrare, di cui alla terza giornata (fin qui se za rigori ed espulsioni) c'è ufficialmente da prendere atto, le regole sono cambiate. L'ha capito anche Barella, quando un tocco di Lobotka, con la mano in area non diventa rigore e nemmeno oggetto di revisione Var".

Le pagelle dell'Inter

Il quotidiano giudica da 8 la prestazione di Lautaro: "E pensare che qualcuno all'intervallo mugugnava sugli spalti verso il Diez. Bravo Chivu a non toglierlo. E l'argentino lo ripaga con una doppietta da bomber di razza che ribalta il Napoli e lancia l'Inter in testa alla classifica", si legge sull'argentino. 7 per Thuram: "Impatto super sul match con l'incorna-ta che vale il momentaneo 2-2 e fa crollare le certezze napoletane. Cecchino".

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Voti più bassi per Barella e Sucic: "L'ingenuità sul primo gol del Napoli rappresenta un disattenzione non da lui e che rischiava di costare carissima ai nerazzurri. Il croato viene lanciato a sorpresa titolare da Chivu, ma stecca non riuscendo a sfruttare affatto l'occasione avuta. Ciondola per il campo e viene sostituito direttamente all'intervallo".

(Fonte: Il Giornale)