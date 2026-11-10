"Mancini fa il cercatore d'oro, se non pepite prova a setacciare almeno pagliuzze. Ne sta trovando". Tra le tante cose che Mancini fa c'è anche quella del ricercatore di talenti. "Mancini fa cose. Fa il politico: «Il voltafaccia di assoallenatori e assocalciatori da Malagò a Galliani? A me non crea nessun imbarazzo, ma loro hanno fatto una brutta figura». Fa il polemista: «Non convoco Calò solo perché ce lo dice il suo procuratore». Mette fretta: «Da Zaniolo mi aspetto che faccia la differenza ma deve farlo, perché poi il tempo passa». Mancini, soprattutto, fa il cercatore d'oro, se non pepite prova a setacciare almeno pagliuzze. Ne sta trovando. Il Mancini ricercatore, il Mancini scout, il Mancini Diogene che con un lanternino cerca talento dove non sembra che ce ne sia è quello che più serve all'Italia", scrive La Repubblica.

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"In questo scorcio di stagione sono già stati impiegati 19 azzurrabili under 20, mentre otto anni fa furono 21 in tutto il campionato. Qualcuno di loro — Donnarumma, Bastoni, Raspadori, Zaniolo, Kean — è ancora qui, la maggior parte furono carneadi, ma la sensazione è che il ct non debba più viaggiare ai confini della realtà per scovare gioventù per la sua Nazionale", spiega il giornale ai suoi lettori sottolineando che questa "è l'Italia più giovane delle 56 di Mancini, l'età media è di 24 anni e 171 giorni. L'unico trentenne è il terzo portiere Vicario".

(Fonte: La Repubblica)