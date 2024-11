La Gazzetta dello Sport in edicola oggi racconta come anche i vertici dell'AIA non hanno gradito l'arbitraggio di Massa: "Davide Massa la prossima di Serie A la vedrà probabilmente in veste di Var o di Quarto Uomo: niente campo, questa è la sensazione che trapela dai vertici arbitrali dopo la direzione di Napoli-Roma. Va visto come uno stop punitivo o turnover fisiologico? Forse più la seconda della prima (ma chi fa bene viene riproposto: succederà a Rapuano?): di certo quei due gialli al belga andavano mostrati. Il primo - il pensiero dei vertici - per entrata su Celik non si poteva non dare, anche per le linee-guida sulla lotta al calcio violento. Il secondo giallo (Svilar la “vittima”) andava alzato ma - vista la dinamica - è stato ritenuto meno grave del primo anche se comunque mancante", si legge sulla Rosea.