Derby in casa Milan: sono attesi in 77mila allo stadio Meazza. Ãˆ l'afflusso piÃ¹ alto dal 2019 - come spiega il quotidiano La Stampa - perchÃ© "saranno tolti i teloni anti-vibrazioni al terzo anello verde e blu, proprio alla prima partita dopo la presentazione del nuovo stadio. Quindi oltre cinquemila persone in piÃ¹ rispetto allâ€™accoglienza massima prevista per il Generali Stadium: 71.500". Quello Ã¨ il numero di posti previsto dal nuovo impianto che sarÃ inaugurato, almeno su carta, nel 2031.

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Di fronte a Chivu la squadra che ha piÃ¹ messo in difficoltÃ l'Inter dal derby della seconda stella. Oggi la situazione di partenza dice sette punti di vantaggio in classifica per i nerazzurri e i rossoneri che arrivano dalla sconfitta con il Bologna. "Ãˆ il classico cortocircuito che esalta ulteriormente lâ€™imprevedibilitÃ dei derby. I pronostici diventano ancora meno scontati di fronte alla striscia di sette stracittadine senza vittorie da parte dei nerazzurri: cinque successi dei rossoneri e due pareggi. Un filotto negativo iniziato nellâ€™ultima stagione di Simone Inzaghi e proseguito nella primadi Cristian Chivu. Il Milan Ã¨ lâ€™unica grande che lâ€™ex difensore non Ã¨ ancora riuscito a battere da quando Ã¨ sulla panchina dellâ€™Inter", spiega il quotidiano.

Per questo Chivu ha evocato la "fame di una provinciale, senza la presunzione di essere bravi e poter sistemare le cose". E il giornale parla anche della gaffe in cui incappa Chivu "evocando il caso di Vincent Kompany, per rispondere a chi gli chiede se si vede ancora al timone dellâ€™Inter nel nuovo stadio nel 2031". L'allenatore del Bayern Monaco ha avuto un malore ed Ã¨ stato ricoverato per un'irritazione delle meningi, una malattia che non ha a che vedere con lo stress.

«Se cambierÃ la cultura sportiva e i risultati rimarranno buoni. CosÃ¬ magari ci arriverÃ² con meno capelli bianchi e non finirÃ² allâ€™ospedale come qualche mio collegaÂ», ha detto nella conferenza della vigilia. Contro i rossoeri torna in porta Josep Martinez, in difesa ci sarÃ Bastoni che rivede spuntare le sirene spagnole sull'interessamento del Barcellona.

(Fonte: La Stampa)