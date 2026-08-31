VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

7 a Barella e Calhanoglu. Stesso voto per i due centrocampisti dell'Inter che sono stati determinanti nella vittoria contro il Cagliari da quanto scrive La Gazzetta dello Sport. La rosea parla del giocatore italiano come del migliore in campo e il motivo è presto detto: "Fischiato in continuazione dai suoi concittadini, arriva ovunque".

Calha invece arriva al gol, il secondo in due partite e il quotidiano scrive: "Stavolta non ha usato la potenza ma la delicatezza, cambiano i sistemi ma non la sostanza. La risolve lui. Sono due tele magnifiche disegnate in due partite".

Getty

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Fondamentale per la vittoria anche Josep Martinez (6.5): "Il suo contributo è fondamentale per la vittoria, con mani e piedi". Stesso voto di Pavard: "Autorevole e concentrato" e stesso voto per capitan Lautaro "compensa con l'intelligenza il gap atletico". 6 invece per Curtis Jones.

"L'esordio è di uno che non vuole perdere tempo a capire le cose", dice il giornale sportivo. 6 anche a Esposito che diventa complice del gol di Calhanoglu, ma sbaglia il comodo due a zero: "Deve essere più feroce in area". Stesso voto per Dimarco che va "a corrente alternata".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)