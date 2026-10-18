Su Il Giornale Gianni Visnadi parla della vittoria contro il Bologna e mette sul tavolo il bello e il brutto che derivano dall'ennesima rimonta nerazzurra: "Il bicchiere mezzo pieno sono la rimonta e la vittoria, il primato in classifica. Il bicchiere mezzo vuoto sono il gol e la traversa di Pobega, le parate di Martinez, quando il risultato è ancora inn bilico", ha scritto il giornalista.

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E ha spiegato: "L'Inter recupera anche a Bologna e se fosse la prima volta, se ne potrebbero semplicemente esaltare forza e qualità, oltre alla capacità di restare dentro la partita nei momenti più difficili ribaltandola fino a farlo sembrare un dominio, almeno nei numeri: 1-3 il risultato, 67% il possesso palla, e cosi via per tutto il resto. Poiché però è la quarta volta in 7 giornate di campionato che i nerazzurri vanno in svantaggio, è lecito chiedersi perché è di nuovo successo, perché poi quando l'avversario non è così decisamente più debole, le rimonte non riescono come a Roma e a in Europa sono sconfitte".

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"Non èun problema psicologico", secondo il giornalista ed è evidente perché non c'era nulla da sottovalutare dopo la sconfitta con il Bruges. E "non è un problema fisico" anche se stavolta c'erano più assenti e si sta giocando spesso. "È forse un problema tattico. Ma di quelli Chivu non vuole fare parola, perché lui l'Inter la vuole così. Poi però succede che Luis Enrique perde un pallone a metà campo: ripartenza e gol di Pobega, il 15° in 9 partite. E la partita diventa ancora una volta una salita".

Ancora una nota sui cambi da parte del giornalista: "L'Inter ha dimostrato come sempre la sua capacità di fare gol, anche senza Lautaro.Per lo meno in campionato. Qui Bonny ha fatto gol e giocato meglio di Esposito, martedì potrebbe essere la sua prima volta dall'inizio".

(Fonte: Il Giornale)