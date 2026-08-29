VIDEO / A Gelsenkirchen reunion in salsa nerazzurra: abbracci e sorrisi tra Dzeko, Dumfries e Gosens

Prima al Bernabeu per Denzel Dumfries, ex giocatore dell'Inter passato in estate il Real che lo acquistato attraverso la clausola rescissoria."Prima serata al Bernabéu. Grande atmosfera e una vittoria solida. Tre punti per iniziare in casa", ha scritto in un post sui social l'esterno e ha raccolto i consensi dei suoi nuovi compagni, da Bellingham a Vinicius. Un segnale che dimostra come l'olandese si sia già ambientanto.

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Mentre manda cuoricini a Biasin che gli scrive dell'incrocio in Champions con l'Inter, i tifosi nerazzurri continuano a seguirlo: "Ci manchi già", scrivono. "Ci vediamo a Madrid", aggiungono. L'incrocio con Mourinho sarà anche l'incrocio con questo ragazzo olandese arrivato a San Siro tra i dubbi della gente ed ha finito con il conquistare i cuori dei tifosi con le sue matte sgaloppate e le sue facce da film.

Squadra diversa, stesso Denzel che sui social ha commentato con alcune foto la vittoria contro la Real Sociedad (4-1 per la squadra di Mourinho). E ce n'è una che esprime la sua solita contentezza e i suo sguardo cupo notissimo pure dopo un momento fantastico. La sua aria da duro l'ha notata pure Rudiger che quasi non ci crede.

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Il compagno ha commentato il post dell'olandese con un: "Mister No Smile", ha scritto il giocatore. Già. Dumfries è così. Ma all'Inter ha avuto grossi motivi per sorridere e quando l'ha fatto ha dimostrato che i duri hanno due cuori e alla fine vale la pena vederli sciogliersi.