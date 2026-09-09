"Cincischiare sulla propria trequarti, dove si aggira lo squalo Mbappé, sperando di non essere azzannati. Tentare un dribbling su Valverde, al Bernabeu, già sotto di un gol, confidando in una sua distrazione. I due errori di Jones e del Pepo Martinez, costati altrettante reti subite all'Inter, sono dichiarazioni di guerra al buon senso. Gesti più goffi che arroganti, soprattutto perché commessi a inizio partita, che affossano una gara ben preparata da Chivu, e tutto sommato giocata bene dall'Inter". Franco Vanni, su La Repubblica, ha parlato così della sconfitta dell'Inter a Madrid.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Questa non è la Serie A, ma la Champions League, che non fa sconti a nessuno e mette a nudo ogni debolezza. Vale per l'Inter ma anche per il Real, per nulla scintillante e premiato oltre il merito. E chissà che a fine stagione, riavvolgendo il film di quel che è stato nella notte torrida di Madrid, per i nerazzurri questo esordio shock in Europa non apparirà come un'utile lezione".

Getty Images

Come Inter-Napoli

"Nello stadio più esigente del mondo, che fischia a ogni passaggio sbagliato, Lautaro e compagni hanno deliziato e stupito per un quarto d'ora, come se Inter-Napoli non fosse mai finita. Ma è bastata quella palla sciagurata e presuntuosa, persa da Jones, per portare al gol Mbappé, giocatore che ha preso comunque gli insulti di un pubblico che non lo ama, lo vorrebbe vedere difendere di più o magari tornarsene a Parigi", si legge ancora sulla partita.

Si è giocato con temperature molto caldo. "Il Real Madrid si è ostinato a non aprire il tetto del nuovo Bernabeu. Sulle ragioni per cui i blancos abbiano deciso di giocare in una serra, la stampa spagnola si divide. C'è chi sostiene che sia una bizzarra tattica per mettere in difficoltà gli avversari. Per altri invece la realtà è più semplice: il motore che dovrebbe animare la copertura, nonostante le smentite, si è rotto. Ma guai a dirlo, nello stadio più tecnologico e visitato al mondo", spiega Vanni.

(Fonte: La Repubblica)