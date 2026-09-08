"Si parte col botto: l'Inter contro Mourinho. Nello stadio che nel 2010 fu teatro dell'ultima Champions italiana. È uno degli spot del primo turno, godiamocelo". Così il quotidiano Il Giornale parla della sfida tra la squadra nerazzurra e il Real Madrid.

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"Rischia più il maestro Mourinho dell'allievo Chivu. Rischia di più Mourinho perché il Real gioca in casa e perché ha appena perso in Liga, quindi guai a ripetersi in Europa, mentre l'Inter è a punteggio pieno in campionato e l'arena della sfida sarebbe già da sola spiegazione a qualsiasi risultato. Peraltro, nessuna delle altre 7 partite partorite dall'algoritmo Uefa per il girone nerazzurro sembra tosta quanto questa, perciò i 16 punti che valgono un posto nel G8, resterebbero possibili anche in caso di sconfitta. Scansare gli spareggi è l'obiettivo di entrambe le squadre, anche se poi c'è il PSG (15° e 11°nelle prime 2 edizioni della maxi Champions) a dirci che la coppa si può vincere anche passando dai play-off", scrive ancora il quotidiano a proposito della sfida di questa sera.

"Inter senza i binari degli ultimi scudetti: Dimarco è rimasto a Milano per l'infortunio al ginocchio, Dumfries adesso gioca a Madrid, che l'ha avuto per i due soldi della clausola (20 milioni). Torna la ThuLa e l'attenzione diretta è anche alla sfida nella sfida Mbappé contro Lautaro. Calhanoglu dall'inizio, mentre sarà Carlos Augusto a sostituire Dimarco, come già nel finale contro il Napoli. Un posto potrebbe averlo anche Jones, terzo a godere fra i soliti "litiganti" Sucic e Zielinski, mentre resta il grande dubbio della difesa: Stones o ancora avanti con Akanji, il nerazzurro più stonato nel coro di inizio stagione?", si legge ancora.

Anche ieri in conferenza stampa Mourinho "si è confermato imbattibile a parole. Vedremo cosa accadrà in campo", conclude.

(Fonte: Il Giornale)