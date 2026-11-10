Una vittoria che dice tutto l'opposto di quello che era stato detto dopo il derby. "Se una storia è troppo bella per essere vera, non è vera. Quentin Tarantino lo fa dire a Brad Pitt in Bastardi senza gloria, e lo ha dimostrato la partita di domenica a San Siro. Era tutto apparecchiato: Como che batte Milano, la squadra di ragazzini che ribalta i veterani delle finali di Champions League, il visionario Fabregas che piega il pragmatico Chivu, l'Inter che scivola al quarto posto. E invece no". Invece no perché l'Inter ha dimostrato in campo di essere la più forte.

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Lo scrive il quotidiano La Repubblica sottolineando che "la vittoria dell'Inter sul Como tende alla perfezione: l'incrocio dei pali scheggiato da Nico Paz come unico vero rischio, entrambi gli attaccanti titolari in gol nei primi venti minuti e il possesso palla lasciato agli avversari: 57 per cento contro 43. L'Inter, quando nella storia è stata davvero forte, ha spesso ballato su numeri simili, con Trapattoni, con Mourinho e anche con Inzaghi, il cui 3-5-2 Chivu ha rivisto e aggiornato, ma senza stravolgimenti".

Nella gara con il Como spiega Vanni, che firma l'articolo, Chivu ha portato in campo pressione quando serve e la capacità di attendere quando conviene. Una concentrazione che si era vista in campo anche contro il Feyenoord e che il mister spera di ritrovare post sosta perché il mister pensa che l'Inter possa ancora migliorare. E se quella contro il Como è stata una partita in pratica perfetta, allora è tutto dire per il proseguo del campionato.

(Fonte: La Repubblica)