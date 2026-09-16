"E adesso chi ha il coraggio di tirare fuori Balerdi cotro l'Inter? Bei "problemi" in arrivo per Gasperini". Il Messaggero parla dell'italo argentino che dopo un paio di apparizioni in maglia giallorossa e una partita da titolare con il Torino ha conquistato tutti. A partire proprio dall'allenatore giallorosso che lo ha paragonato in pratica a Baresi. Ma c'è pure chi lo paragona a Samuel o a Vierchwod.

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Balerdi che impressione

I numeri della Roma

"Leonardo Balerdi, 27 anni, alla prima stagione in giallorosso. Scuola Boca Juniors, in Europa ha giocato anche nel Borussia Dortmund e nel Marsiglia dove è stato anche capitano. Appena un gol subito nelle prime quattro giornate del torneo. Cambiano gli interpreti, ma non la solidità del reparto: Balerdi si aggiunge a Mancini, Ndicka ed Hermoso. Il tecnico ha più scelta". Il quotidiano così parla del giocatore in prestito dall'OM e di una caratteristica della squadra giallorossa, prossima rivale dell'Inter in campionato.

Sono in classifica appaiate, a dodici punti. Ma all'Inter il problema è proprio il reparto arretrato. I nerazzurri hanno compensato con i tanti gol segnati e vittorie in rimonta, ma nelle prime quattro giornate di Serie A hanno subito 6 reti, 5 in più della squadra che affronteranno sabato pomeriggio. "Come giri o la rigiri la difesa si conferma il reparto più completo della Roma. Anche perché poi tra i pali c'è un signore che ormai, come Malen davanti, non fa più notizia. Miglior difesa del torneo con appena un gol subito, quello di Ederson all'Olimpico. E non solo: nei cinque top campionati europei solo l'Arsenal, vice campione d'Europa, può vantare numeri analoghi. In Germania guida il Friburgo sempre con 1 gol subito, ma ottenuto in tre partite. Miglior biglietto da visita aspettando l'Inter dei Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny non è possibile. Miglior difesa contro il miglior attacco, messa così ci sarà da divertirsi. Anche perché l'Inter, invece, ha palesato in queste prime uscite stagionali più di qualche problema dietro", scrive ancora il quotidiano.

Inter in difficoltà

L'Inter che arriva all'Olimpico è considerata "Un'Inter in difficoltà". Ecco perché: "Sul banco degli imputati è salito il portiere Martinez, che ha preso l'eredità di Sommer, ma è un po' tutto il reparto che nelle ultime tre partite, tra campionato e Champions, ha lasciato a molto a desiderare. A tal punto che la squadra di Chivu ha sempre dovuto rincorrere un doppio svantaggio. È accaduto col Napoli, poi a Madrid e ancora una volta lunedì con l'Udinese. Due volte su tre è riuscita a ribaltare il punteggio. A conferma da un lato della bontà offensiva ma dall'altro di una fragilità della quale la Roma potrebbe approfittare. Il poker di vittorie ad inizio torneo è un inedito per Gasperini che al massimo si era fermato a tre a Bergamo nel 2020-21 (vittorie con Lazio, Torino e Cagliari, poi sconfitta in casa del Napoli). All'epoca i gol subiti erano stati nove. Adesso appena uno. Differenza di non poco conto", conclude lo stesso articolo.

(Fonte: Il Messaggero)