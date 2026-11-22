Ovvio. Come poteva Spalletti non risentirsi per le parole di Conte sulla panchina della Juve? Infatti si è risentito e non glielo ha mandato a dire. In conferenza stampa gli ha replicato. La Stampa racconta come è andata tra i due.

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"Come in un paesino dove tutti sanno tutto di tutti, anche nel mondo del calcio molte storie sembrano dei segreti di Pulcinella. E se Antonio Conte è uscito allo scoperto raccontando la sua convinzione di poter tornare prima o poi alla Juve, è altrettanto vero che quella panchina è ancora di proprietà di Luciano Spalletti. Quell’autocandidatura non è particolarmente piaciuta al club bianconero, men che meno all’attuale allenatore. Che punta su una tagliente ironia per rispondere alle ambizioni del collega", si legge sul quotidiano.

Ha risposto così: «Trovo normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan,del Manchester United o della Juve. Non trovo il motivo di tutto questo rumore. È assolutamente normale… ». Ha citato così tutte le panchine accostate a Conte negli ultimi mesi.

E ha poi aggiunto: «Io quando non allenavo sono andato a guardare gli altri colleghi per imparare nuove cose, per cercare nuove soluzioni da utilizzare in una futura squadra. Facendolo con immediato rispetto». Spalletti taglierà il traguardo delle 600 panchine in Serie A, ha allenato anche il Venezia, la squadra che oggi affronterà come rivale con la Juve. La sua Juve che ha ancora l'obiettivo di agganciare le posizioni là davanti e che spera più "che arrivare da qualche parte, di diventare qualcosa".

(Fonte: La Stampa)