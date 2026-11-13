Non è ancora riuscito a dimostrare che anche all'Inter può dare tanto. John Stones è tornato in gruppo dopo un lungo infortunio che lo ha messo ko e del difensore 32enne parla quest'oggi TuttoSport.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Il trentaduenne dovrà dimostrare ora di essere da Inter. D’altronde, si sa, in campo non conta quello che si è vinto in passato, o la propria carriera. E pazienza se la scorsa estate sei stato il muro della tua nazionale arrivata terza al Mondiale. Nel calcio conta il qui e l’ora. Motivo per cui Stones, solo 4 spezzoni di gara con la maglia dell’Inter, per un totale di 144’ tra campionato e Champions, dopo aver trascorso molto più tempo in infermeria che nel trittico arretrato nerazzurro, dovrà far vedere, successivamente a 53 giorni out e a ben 9 partite saltate (10 se consideriamo la panchina col Como), di che pasta è fatto", scrive il quotidiano sportivo.

Stones è ritenuto dall'Inter un acquisto importante, il suo rientro permetterà a Chivu di variare in difesa. "Permetterà poi a certi compagni, vedi Bastoni, non a caso schierato spesso da centrale quest’ultimo mese, ma pure Akanji, di tirare il fiato.

(Fonte: TS)