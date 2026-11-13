Ma i ricordi non passano mai. E Davide Frattesi lo sa benissimo. Perché ad un certo punto all'Inter non è riuscito più a trovare lo spazio che voleva ed è dovuto partire, tante voci, poi è arrivato la Lazio, è tornato alle sue origini. A casa. Ma casa per lui è stata anche l'Inter, San Siro, dove ieri ha giocato e segnato con la maglia dell'Italia e la sua rete è arrivata da un'azione architettata da Barella e Dimarco, suoi ex compagni.

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L'Inter gli ha lasciato tante cose belle e il centrocampista azzurro non dimentica mai di ricordare che, sì ha salutato, che sì, non è andata come doveva, come poteva, ma è stato amore e quello resta sempre. Il rapporto con gli interisti è stato importante, lo dice sempre. E alla fine lo ha detto anche ieri sera, sui social. Ha pubblicato un post nel quale ha scritto: ". E sì, abbastanza carini, come quello nella semifinale di CL contro il Barcellona.

E chi ha urlato con lui di gioia quella volta, quel gol se lo ricorda benissimo e lo hanno riempito di messaggi. "Ci mancava solo il cancello giallo, Davide, e poi ci mettevamo a piangere", "Se demoliscono San Siro il cancello giallo devono dartelo"; "Sarai sempre uno di noi, Davide". Un amore finito, le tracce che ha lasciato che restano per sempre. Anche se non è andata come doveva, come poteva.