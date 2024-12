L’Inter è l’elefante nella stanza dello scudetto. La Lazio è stata massacrata dagli inzaghiani, ma l’Atalanta non aveva fatto miglior figura, aveva perso per 4-0 a San Siro contro i campioni d’Italia. Si era però a fine agosto, in coda a un’estate ingannevole, giorni in cui la Juve di Thiago Motta ammaliava, poi il campionato ha preso un’altra piega. Oggi, per quanto sia la capolista, l’Atalanta è percepita come anti-Inter. È vero che ha vinto a Napoli con fragore, mentre l’Inter contro i contiani non è andata oltre l’1-1 a San Siro. L’Atalanta però ha bisogno di battere la Lazio per sentirsi all’altezza dell’Inter, la sua pietra di paragone in tutti questi anni di arrampicata continua. L’Inter di Inzaghi è l’unica squadra indigesta a Gasperini. Da quando Inzaghi è a Milano, Gasp non l’ha mai battuto, sei sconfitte e due pari. Al di là dei punti e delle posizioni in classifica, l’Inter sarà l’ultimo ostacolo tra l’Atalanta e lo scudetto.