"Questa partnership si basa su valori comuni: l'ambizione, l'eccellenza e la convinzione che ogni risultato debba essere conquistato", dice il campione NBA

Matteo Pifferi
Vieri

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Shai Gilgeous-Alexander, mvp in carica della Nba, è un nuovo azionista dell'Atlético Madrid.

"Sono entusiasta di entrare ufficialmente a far parte del gruppo di azionisti dell'Atlético Madrid - ha annunciato sui social il giocatore degli Oklahoma City Thunder, negli ultimi due anni miglior giocatore del campionato americano di basket, vinto nel 2025 -. È un club con una lunga storia ai vertici del calcio europeo e ringrazio per l'opportunità di far parte del suo futuro".

Atletico Madrid Sorloth
Getty Images

"Questa partnership si basa su valori comuni: l'ambizione, l'eccellenza e la convinzione che ogni risultato debba essere conquistato", ha commentato il club spagnolo.

atletico-madrid

La superstar canadese si aggiunge alla lista dei prestigiosi giocatori di basket che hanno acquisito quote in alcuni club europei di primo piano, come il quattro volte Mvp e quattro volte campione Nba LeBron James al Liverpool o il due volte campione Kevin Durant al Paris Saint-Germain.

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