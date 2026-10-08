VIDEO FCIN1908 / Vieri e la scommessa col presidente dell'Atletico: "Se faccio..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Shai Gilgeous-Alexander, mvp in carica della Nba, è un nuovo azionista dell'Atlético Madrid.

"Sono entusiasta di entrare ufficialmente a far parte del gruppo di azionisti dell'Atlético Madrid - ha annunciato sui social il giocatore degli Oklahoma City Thunder, negli ultimi due anni miglior giocatore del campionato americano di basket, vinto nel 2025 -. È un club con una lunga storia ai vertici del calcio europeo e ringrazio per l'opportunità di far parte del suo futuro".

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"Questa partnership si basa su valori comuni: l'ambizione, l'eccellenza e la convinzione che ogni risultato debba essere conquistato", ha commentato il club spagnolo.

La superstar canadese si aggiunge alla lista dei prestigiosi giocatori di basket che hanno acquisito quote in alcuni club europei di primo piano, come il quattro volte Mvp e quattro volte campione Nba LeBron James al Liverpool o il due volte campione Kevin Durant al Paris Saint-Germain.