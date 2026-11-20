La Supercoppa italiana 2026 si giocherà il 22 dicembre alle 21 a San Siro, in gara unica tra l'Inter, campione d'Italia e vincitrice anche in Coppa Italia, e la Lazio, finalista in coppa. Dopo tre edizioni con la final four in Arabia Saudita, la competizione torna alla sfida secca tra due squadre.

Nei tre incroci in Supercoppa la Lazio ha vinto i primi due, nel 2000 all'Olimpico e nel 2009 a Pechino. Nella semifinale di Riad del gennaio 2024 è passata invece l'Inter. Il 22 dicembre si giocherà a San Siro, dove i nerazzurri hanno vinto 5 delle 6 Supercoppe disputate in casa. Precedenti e fattore campo pesano anche per le analisi pre-partita della redazione di Sitiscommesse, insieme alla forma delle due squadre e alle scelte degli allenatori.

Stanković, Orlandoni, Cruz, de Vrij e Crespo

Il primo incrocio, l'8 settembre 2000, è rimasto nell'albo per il gol più veloce di sempre in Supercoppa, segnato da Robbie Keane dopo 2 minuti. Quella sera vinse la Lazio 4-3, e fu una delle due Supercoppe conquistate in biancoceleste da Dejan Stanković. Con l'Inter il serbo ne ha aggiunte altre quattro, e con sei successi è secondo soltanto a Gianluigi Buffon, che ne conta sette.

Tra chi ha vinto almeno quattro edizioni, gli altri con il doppio trofeo sono Paolo Orlandoni, una con la Lazio e quattro con l'Inter, Julio Cruz, tre in nerazzurro e una in biancoceleste, e Stefan de Vrij, una con la Lazio e tre con l'Inter. Hernán Crespo l'ha vinta con Parma, Lazio, Milan e Inter, e nessun altro giocatore ci è riuscito con quattro squadre diverse.

Inzaghi, cinque trofei su due panchine

Simone Inzaghi ha vinto la Supercoppa con la Lazio nel 2017 e nel 2019, poi con l'Inter nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Con cinque successi è l'allenatore con più Supercoppe vinte. Nella sua ultima finale, a Riad nel gennaio 2025, ha perso 3-2 contro il Milan.

Il 22 dicembre sulle due panchine ci saranno Cristian Chivu e Gennaro Gattuso. A Coverciano, ritirando la Panchina d'Oro, Chivu ha risposto così a chi gli chiedeva dell'Inter favorita: «Le etichette non mi piacciono».