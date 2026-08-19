Il 22 agosto alle 18.30 si gioca Inter-Monza e l'allenatore nerazzurro parlerà della prima partita della stagione con i giornalisti nella tradizionale conferenza stampa della vigilia
"Il momento tanto atteso è quasi arrivato: l'Inter si prepara a esordire nella stagione 2026/27 affrontando il Monza nella prima giornata di Serie A. I nerazzurri giocheranno sabato 22 agosto alle 18:30 contro il Monza a San Siro". Il club nerazzurro in una nota comunica giorno e ora della prima conferenza stampa della nuova stagione nerazzurra.
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Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma all'Inter Training Center di Appiano Gentile. L'appuntamento è per venerdì 21 agosto alle ore 14:30. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club e ovviamente anche FCINTER1908.IT riporterà come sempre le parole del mister in diretta.
(Fonte: inter.it)
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