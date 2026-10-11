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"Noi siamo una squadra che non può gestire il risultato, non siamo capaci. Se il primo tempo fosse finito 4-0 non avremmo rubato nulla. Nella ripresa non mi è piaciuto nulla, siamo stati li a vivacchiare aspettando che la partita finisse. E non va bene così. Se vogliamo continuare a sorprendere non dobbiamo avere paura. Non è facile se nessuno ti spinge, ma lo sappiamo. Non dobbiamo guardare la classifica altrimenti ci gira la testa, non dobbiamo pensarci e vedremo a fine campionato dove arriveremo".

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Così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, dopo la vittoria contro il Monza sulle prospettive della sua squadra, prima in classifica con l'Inter. "Il Monza ha sempre messo in difficoltà tutti, è una squadra giovane, con giocatori interessanti. Io ero preoccupato per questa partita, ci è andata bene, il Monza nel secondo tempo avrebbe meritato il pareggio, Juric è un allenatore che mi ha sempre messo in difficoltà", aggiunge Gattuso.

Infine un pensiero sulla propria esperienza da allenatore: "Sembra che io abbia fallito dovunque sono andato, ma vince solo uno. Noi viviamo in un Paese in cui si analizza poco, forse pago la mia personalità da giocatore, la gente pensa che sono rimasto quello. Tutte le esperienze che ho fatto mi hanno lasciato tanto, sembra che ho fatto tutto sbagliato ma non mi risulta. Gli episodi mi condannano perché perdo la Champions per un punto con il Milan e con il Napoli, con la Nazionale succede quello che succede. Ma non è tutto negativo quello che ho fatto", conclude.