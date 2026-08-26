Sconfitta per l'Inter Women nella gara d'andata del terzo turno preliminare per l'accesso alla UEFA Women's Champions League. Le nerazzurre vengono sconfitte 2-0 dal Wolfsburg, grazie ai gol di Prašnikar al 42' e di Küver al 52'.

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Fonte: Inter.it

David Sassarini, allenatore dell'Inter Women, in conferenza stampa post partita ha commentato così la sconfitta, decisa anche dall'espulsione di Robustellini proprio ad inizio secondo tempo, tre minuti prima del 2-0:

“Credo che abbiamo giocato un buon primo tempo, la squadra ha fatto bene e ha creato diverse opportunità per sbloccare il risultato. Eravamo consapevoli di venire a giocare su un campo difficile, poi la partita è cambiata dopo l'espulsione e le ragazze sono state brave a limitare il passivo per tenere aperta la gara di ritorno.

Abbiamo possibilità di giocarcela, è ancora tutto aperto e in casa nostra sarà un'altra partita: il Wolfsburg qui ha un grande vantaggio dallo stadio, dal terreno e dall'ambiente, ma a Milano sarà un'altra gara."