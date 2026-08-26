Le parole di David Sassarini, allenatore dell'Inter Women, dopo la sconfitta delle nerazzurre contro il Wolfsburg nel preliminare Champions
Sconfitta per l'Inter Women nella gara d'andata del terzo turno preliminare per l'accesso alla UEFA Women's Champions League. Le nerazzurre vengono sconfitte 2-0 dal Wolfsburg, grazie ai gol di Prašnikar al 42' e di Küver al 52'.
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David Sassarini, allenatore dell'Inter Women, in conferenza stampa post partita ha commentato così la sconfitta, decisa anche dall'espulsione di Robustellini proprio ad inizio secondo tempo, tre minuti prima del 2-0:
“Credo che abbiamo giocato un buon primo tempo, la squadra ha fatto bene e ha creato diverse opportunità per sbloccare il risultato. Eravamo consapevoli di venire a giocare su un campo difficile, poi la partita è cambiata dopo l'espulsione e le ragazze sono state brave a limitare il passivo per tenere aperta la gara di ritorno.
Abbiamo possibilità di giocarcela, è ancora tutto aperto e in casa nostra sarà un'altra partita: il Wolfsburg qui ha un grande vantaggio dallo stadio, dal terreno e dall'ambiente, ma a Milano sarà un'altra gara."
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